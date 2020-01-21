1對男女20日持偽造金飾保證卡，前往通霄警分局冒領遺失物，遭拒後竟向分局督察組投訴施壓。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

年關將近，詐騙集團看上遺失物，竟大膽闖警局冒領，苗栗縣通霄警分局20日接獲民眾來電，要認領去年遺失的金項鍊，接連來了1對男女和1名徐姓男子皆無法拿出正確的保證卡，他們為加速冒領過程，竟異想天開先向分局督察組投訴施壓，警方察覺有異設法拆穿他們謊言，當場逮捕冒領的徐姓詐騙狂徒。

通霄警分局20日上午接獲民眾來電，稱自己在警政署拾得遺失物管理系統中，看見他去年遺失的金項鍊，告知警方要來認領，隨後1對男女前來警局，卻拿出1張金飾重量為6錢的保證卡，見與事實不符，趕緊表示「拿錯張了！」，警方察覺有異不予認領。

該對男女十分狡猾，持假造保證卡冒領被拒後，竟先向打電話向分局督察組投訴「處理員警刁難」，使員警備感壓力後，再派另名徐姓男子持另張偽造保證卡，前往出面認領，還故意挑警方準備交接下班前抵達，試圖鬆懈警方注意力。

徐男下午4時半到達，一進門就表明自己是受人委託來認領，警方為查明他是否為正確失主，故意透漏「假的」金飾重量給他，直晚間近10時許，他才持寫著假重量的偽造保證卡前來試圖蒙混過關，遭警拆穿當場逮捕。

警方隨後在徐嫌車上查獲「詐領遺失物交戰守則」，上頭標示各警分局督察組的電話，冒領手法全按標準作業程序，而經查徐嫌一行人迄今至少在各縣市犯下7起冒領案，徐嫌坦承是受葉姓主嫌之命冒領，訊後依偽造私文書、詐欺取財未遂罪，移送地檢署偵辦，後續積極查處共犯到案。

詐騙集團看中認領期間即將屆期的金項鍊，重約3錢，目前市價約為1萬5000多元，警方表示，遺失物認領時需出示身分證件，詳細敘述遺失物的外觀、特徵、重量等，經查證無誤才會發還；警方強調，警察機關自有1套查核機制，呼籲有心人士千萬不要自投羅網。

警方進一步說明，民眾拾獲遺失物報案，價值500元以下，會當場發給拾得人並作紀錄；價值500元以上，做紀錄後將移交分局偵查隊，並在警政署拾得遺失物管理系統中公告，全國民眾都能查詢，若超過6個月無人認領，就會發放給拾得人。

(中時 )