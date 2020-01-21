安仁家園請到新住民姊妹們準備食材，教導來賓及孩子們料理3道中式、印尼及越南的傳統年菜。（張毓翎攝）

除了台式年菜，安仁家園特別準備異國料理，讓孩子們享用。（張毓翎攝）

天主教會嘉義教區附設安仁家園內有數名新住民子女，由於家庭因素不得離開原生家庭，為了讓新二代認識家鄉文化，21日園方邀請嘉義縣長翁章梁與妻子劉莉英一同和家園中的小朋友一起料理、圍爐，品嘗異國年菜料理，提前體驗新年氣氛。

翁章梁今天幫家園內的幼童穿新衣，並準備了紅包給每位孩子，他表示，這些孩子因家庭不健全，必須要在安仁家園過新年，家園內工作人員都是他們的家人，孩子也因長久過著團體生活，年紀大的孩子照顧年紀小的，彼此之間相互照顧，在日常生活上也更獨立自主，嶄新的一年，期待孩子們帶著勇氣並認真地迎接每一天。

安仁家園院長謝孟潔表示，今年有孩子向園方表達說，希望過年圍爐時，能吃到媽媽的家鄉料理，因此，請到新住民姊妹們準備食材，教導來賓及孩子們料理3道中式、印尼及越南的傳統年菜。他們進行到製作印尼米糕捲時，讓翁章梁直呼，新住民飲食文化獨特，香、甜、鹹、辣與台式料理不一樣，製作過程也較為複雜。

嘉義縣長翁章梁與家園中的小朋友一起料理、圍爐。（張毓翎攝）

縣社會局祕書戴綵屏說，近年來嘉義縣隨著新住民人口增加，社會局持續輔導新住民姊妹自立，如辦理關懷課程等，並與來台比較久的姊妹們，一同訪視剛嫁來的新住民，她們以自身經驗，讓剛來台灣、人生地不熟的新住民，能夠適應生活，另外，也規畫將在在朴子、東石等地區成立新住民中心，提供縣內新住民更多元的服務。

(中時 )