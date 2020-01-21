春節將近，國內流感仍在高峰！疾管署今天公布上周新增93例流感併發重症病例，且新增9例死亡個案，其中最年輕死者為40歲男子，發燒5天後出現全身虛弱、呼吸困難等症狀，隔2天就醫時已併發肺炎及敗血性休克，最後不治。

疾管署監測顯示，國內流感輕症疫情已經出現反轉向下，上周門、急診類流感就診人次為11萬5527人次，已經較前一周下降7.9％。

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的9死病例，年齡從40歲到79歲，全數感染H1N1，也都沒有接種流感疫苗。其中6人有糖尿病、高血壓等慢性病史，平均發病到死亡天數為13天，皆併發肺炎不治。

其中最年輕的40歲男子，本身沒有慢性病史，林詠青說，但在出現發燒症狀之後，病程一路惡化。除此之外，上周新增的93例流感併發重症病例，則以感染A型H1N1（87例）為多，

疾管署提醒，近期北半球溫帶國家流感活動度持續上升，其中中國及美國已處高峰，加拿大、新加坡、韓國、日本及香港已進入流行期，歐洲地區多數國家仍未超過基準值。

接種疫苗為預防流感最有效的方法，截至1月20日止，國內公費流感疫苗接種數已達539.3萬劑，尚餘約64.7萬劑，疾管署呼籲，符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

(中時 )