台灣黑面琵鷺保育學會人員今中午在布袋八掌溪畔發現疑似中毒症狀的1死2傷黑面琵鷺。（嘉義縣政府農業處提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣黑面琵鷺保育學會人員今中午在布袋八掌溪畔發現疑似中毒症狀的1死2傷黑面琵鷺。（嘉義縣政府農業處提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣日前才在布袋沙灘發現疑似誤食腐爛魚類造成肉毒桿菌毒素中毒的黑面琵鷺，其中7隻死亡，5隻尚在特有生物研究保育中心救治觀察中，今21日中午台灣黑面琵鷺保育學會人員又在布袋八掌溪畔發現疑似中毒症狀的1死2傷黑面琵鷺，因事發地點未發現魚貝類殘屍，保育人員懷疑非第一現場，將擴大巡查鄰近區域。

18日縣府農業處野鳥學會通報，在布袋鎮嘉南大橋北方發現2隻黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，送醫後經獸醫師初步診斷為肉毒桿菌毒素中毒，經急救後，其中1隻黑面琵鷺因肌肉麻痺造成呼吸困難而死亡。19日同一地區，又再次獲報有軟腳黑面琵鷺倒臥沙灘，巡查發現有10隻黑面琵鷺，其中5隻已死亡，另5隻送往特有生物研究保育中心急救。

今21日中午台灣黑面琵鷺保育學會人員在布袋八掌溪畔發現1隻黑面琵鷺屍體，轉通報，附近另有兩隻黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立、虛弱等症狀，馬上通報縣府農業處，並委由嘉義縣救援協會協助救援，目前已將兩隻疑似中毒的黑面琵鷺後送特生中心搶救中。

(中時 )