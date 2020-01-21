春節連假即將來臨，交通部道路交通安全督導委員會今（21）日表示，提醒民眾留意不論吃進去或喝下去的，只要含有酒精，務必充分休息後才能上路，隔天也要盡量搭乘大眾運輸工具避免隔夜醉，盼新年家家平安人團圓。

交通部道安會以及「台灣帝亞吉歐」主辦的「第五屆全國交通安全創意紅包設計競賽」，今天選在返鄉人潮來往密集的臺北車站，舉行頒獎典禮暨成果記者會。現場由交通部執行秘書謝銘鴻及內政部警政署科長蔡宗益共同出席，亦有得獎學童高舉自己設計的紅包袋，呼籲「歡聚零酒駕、『愛』安全回家」。

謝銘鴻表示，為持續推廣酒前酒後不開車，並落實至校園交通安全教育，透過國小學童完成自己的歡聚時光畫作，請爸媽簽名交件，藉此傳遞歡聚零酒駕，愛安全回家的訊息。

另外，謝銘鴻提到，近年來民眾已逐漸建立酒後不開車的正確意識，酒駕肇事件數已有逐年減少，且2019年7月酒駕新制上路後，從取締件數及移送法辦件數均有所下降，依據內政部警政署統計資料顯示，7月至12月份間的取締件數及移送法辦件數，取締件數由7月份8,546件逐月下降至12月份5,648件，降幅達33.9%，移送法辦件數從7月份的4,849件，減少至3,790件，降幅21.8%。

但進一步發現，從酒駕肇事的時段發現，上午6點至中午12點，佔各時段的比例，由11.8%逐漸上升至14.6%，顯示不少民眾輕忽了宿醉的危險性。對此，謝銘鴻也提醒民眾，要正視「隔夜醉」問題，避免意外觸法成為酒駕者。

道安會說，此次繪畫競賽共分成中低年級及高年級兩組，經過嚴謹評審作業下，各組各挑選出特優5名、優選10名、佳作15名及特別獎3名。

曾經入圍波隆那插畫獎，連續兩屆擔任決選評審的林廉恩指出，這次的作品十分優秀！因為是紅包設計，較少出現死神與車禍現場等威脅式創作，學童轉而透過細膩描繪年夜飯的團聚場景，希望能夠和家長一起平安過新年，這樣借喻式的暖心提醒令人會心一笑。學童的作品表現也可以看出對於創作的熱情，也希望他們能夠持續保有初心、愛上繪畫。

另一名曾入圍波隆那插畫獎的決選評審吳欣芷則說，中低年級組的著色比賽，其中有孩子在節慶餐桌的設計上運用了壓克力顏料在螃蟹身上繪製紋路，讓螃蟹看起來栩栩如生，十分特別。

而本屆競賽圖面設計師兼決選評審何詠心認為，孩子們的創造力與想像力已全然超出自己的期待值，印象最深的是來自高年級組特優作品「金『圓』寶」。她認為孩子把原先設定為題目的餐桌，轉畫成金元寶線條，線條上有台計程車將飲酒後的家長安全載回家團圓，表現十分有趣，也可以看出學童對於酒前酒後不開車議題的充分理解。

道安會說，為邀請民眾一同欣賞獲獎學童作品，即日起至3月2日，將舉辦全國巡迴展出，於全台7大重要交通據點：臺北車站、臺中車站、高雄車站、花蓮車站、關西服務區、清水服務區及東山服務區。

（工商時報提醒您，酒後不開車，飲酒過量有礙健康！）

(工商 )