中國人民銀行21日公告，為對沖現金投放高峰等因素，並維護春節前銀行體系流動性合理充裕，21日透過公開市場操作進行了人民幣（下同）1,000億元的逆回購（附賣回）。由於21日無逆回購到期，人行此舉等於向市場釋出1,000億元流動性。累計最近六個交易日，人行已向市場釋出高達1.45兆元的資金活水。

中新網報導，人行於1月15日開展逆回購與中期借貸便利（MLF）雙重操作，開始向市場派發「節前紅包」。人行之後連續幾個交易日繼續開展逆回購操作，擴大市場資金池水位，截至21日，人行已透過公開市場操作向市場釋出1.45兆元的資金。若再加上1月6日，人行全面降準釋出的8,000億元長期資金。至此，人行春節前補水高達2.25兆元。

人行之所以大量釋出流動性，首先是鄰近春節，現金需求激增，市場預估1月份的現金需求可能就高達1.5兆元。其次，年初為企業繳稅的高峰期，業內人士預估稅金回籠需求約在6,000～9,000億元間。其三，2020年地方債提前發行。人行在節前運用公開市場操作投入流動性，正是為了保障春前節貨幣市場平穩無虞。

(工商 )