DOP受制市場供過於求，加上中美貿易衝突，行情欲振乏力，專業廠、大陸DOP龍頭聯成（1313）營運遭逢虧損壓力；近期大陸華東DOP價格維持穩健，但仍較去年同期下跌13.95％。

雖然近期大陸增塑劑DOP原材料辛醇價格維穩，但總體元旦節後辛醇價格下降，增塑劑成本下跌，DOP上漲動力減弱。南亞（1303）、聯成DOP業務推進動能受阻。

分析師指出，苯酐價格震盪下跌，元旦節後苯酐價格持續下降，DOP成本大幅下降，加上年節前下游工廠開工率縮減，買氣趨緩，短線DOP下跌壓力較大。

所幸，春節臨近，下游客戶備貨，物流停運，高速運輸困難，運輸成本加大等導致DOP廠家成本增加，DOP廠家降價空間有限，靜待年後買盤回溫。

聯成為全球最大的可塑劑（DOP）及苯酐（PA）供應商，生產基地遍布台灣高雄、廣東中山、廣東珠海、江蘇鎮江、江蘇泰州、遼寧盤錦、四川南充及馬來西亞關丹，合計總年產規模逾343萬噸。其中DOP年產200萬噸、PA62萬噸，PVC60萬噸。

聯成表示，由於行情低迷，大陸DOP業者平均產利用率不到六成；2019年大陸停產的DOP產能逾50萬噸，還有一家大型石化跨國石化企業，也可能會宣布退出市場、專心做上游。

聯成本是DOP龍頭，此時逆勢全產全銷，希望藉此降低單位成本，拉開與競爭對手的距離，趁機搶奪市占。隨著市場秩序調整告一段落，2020年DOP產業應會慢慢穩下來，有利聯成營運。

南亞台灣DOP年產35萬噸、PA年產22.8萬噸，2EH20萬噸，具一貫佈局優勢；大陸寧波也完成年產各15萬噸的丙二酚、DOP佈局。

(工商 )