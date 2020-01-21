為了迎接2020金鼠農曆新年，LINE GAME今（21）日特別推出台灣限定「來學院辦桌，點好菜拿好禮」新年活動，用戶只要於活動期間內在《LINE GAME 台灣》LINE官方帳號完成辦桌點菜任務，即可參與贈獎活動，除了有機會獲得LINE POINTS點數外，還有多項超級大獎等你拿！

活動時間為台灣時間 2020年01月21日（二）10:00～01月27日（一）23:59，每人每日可參加一次辦桌點菜任務，如果用戶是「LINE GAME學院會員」每日還會有多獲得一份獎勵的機會喔！此外，活動期間內於點菜任務中還有機會加碼獲得「幸運數字賞」Apple AirPods！快把你的好運準備好，一起來辦桌拿好禮吧！人人有獎，記得天天來玩喔！

於活動期間內，加入「LINE GAME 台灣」（@linegametw）LINE官方帳號，只要點選聊天室下方圖文選單「立即點菜GO」，即可進入辦桌點菜活動頁面，依照遊戲指示點選幸運年菜，成功完成辦桌點菜任務就可領取「每日獎項」，獎勵訊息將出現在「LINE金鼠集好運官方帳號」，每人每日可進行一次辦桌點菜活動！此外，在進行點菜任務前，若已完成「LINE GAME學院」會員註冊（製作完成學生證）的用戶，每日將有多獲得一份獎勵的機會，記得參加活動前要先加入學院會員喔！每日獎項內容將有機會獲得LINE POINTS點數、LINE GAME獨家新年手機桌布或「每日終極大獎」其中包含Apple iPhone 11 Pro Max 256G及Dyson系列家電等超豪華獎勵，人人有獎不要錯過囉！

本次活共有LINE POINTS點數＆桌布獎項，以及每日終極大獎獎項。LINE POINTS點數＆桌布獎項包含S賞：6666點，A賞：66點，B賞：2點，C賞：1點，D賞：LINE GAME獨家新年手機桌布。本活動將送出 LINE POINTS點數 共2,000,000點 ，獎品數量有限，送完為止，所有獎項全部送出後將於公布於LINE GAME學院廣場公告。

每日終極大獎獎項則是：01/21（二） Dyson V11 Absolute無線吸塵器 官方售價新台幣26,900元（1名）；01/21（二） 加碼獎LINE POINTS點數 6666點（1名）；01/22（三） Dyson Supersonic 吹風機 官方售價新台幣14,600元（1名）；01/23（四） Dyson 360 Heurist 智能吸塵器機器人 官方售價新台幣32,900元（1名）；01/24（五） Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic 三合一冷暖智慧空氣清淨機 官方售價新台幣28,900元（1名）；01/25（六） Apple iPhone 11 Pro Max 256GB官方售價新台幣45,400元（1名）；01/25（六） 加碼獎LINE POINTS點數 6666點（1名）；01/26（日） Dyson Lightcycle檯燈 官方售價新台幣19,900元（1名）；01/27（一） Dyson Airwrap造型器全系列 官方售價新台幣17,600元（1名）。

完成辦桌點菜任務同時，用戶也會在LINE GAME 台灣官方帳號中獲得一組「幸運點菜數字」，若用戶的幸運點菜數字與LINE GAME學院廣場公告的幸運數字完全相同時，即可加碼獲得「幸運數字賞」獎勵Apple AirPods（獎項5名）！挑戰金鼠年幸運王就等這一刻！

(中時電子報)