「金鼠年」春節假期將至，愛奇藝台灣站即日起至2/2推出「全集限時轉免」服務，劇迷可利用連假期間觀賞2019年的獨家播出的人氣韓劇，包含「大老婆」張娜拉氣場全開反制假掰小三的《VIP:她們的秘密》、女神宋慧喬失婚再遇純情少年朴寶劍的《男朋友》、「鬼怪CP」李棟旭、劉寅娜再續前緣的《觸及真心》、「凍齡美女」林秀晶攜手年下男張基龍大談姊弟戀的《WWW:請輸入檢索詞》以及奇幻愛情喜劇《德魯納酒店》，看霸氣社長IU與暖男呂珍九談起千年之戀。

愛奇藝台灣站不僅即時上線韓國最新韓劇，也網羅膾炙人口的經典韓劇，陪劇迷回味當年追劇的甜蜜時光，如2009年由金銀淑編劇打造的「政治愛情劇」─《市政廳》，當年車勝元和金宣兒的「愛國CP」席捲台灣粉絲，此外還有同樣出自金銀淑之手的《祕密花園》，玄彬化身傲嬌金社長，與女子漢河智苑因靈魂交換上演一場夢幻愛情。由「亞洲王子」張根碩、朴信惠、鄭容和及李洪基主演的《原來是美男》，李鍾碩、陳世娫和朴海鎮以醫術過招的《異鄉人醫生》，「型男歐爸」趙寅成和「收視女王」孔曉振的《沒關係，是愛情啊》即日起都能在愛奇藝台灣站重溫。

當年車勝元和金宣兒的「愛國CP」席捲台灣粉絲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

年後，由「國民學長」朴海鎮、趙寶兒主演的療癒愛情劇《Forest》將於1/30起每週四五首播，眾所期待的《天氣好的話，我會去找你》和《謗法》等最新韓劇也將陸續登場。

本土影音串流平台KKTV也於春節期間推出「鼠不盡」系列片單，包含剛熱騰騰出爐的「2019KKTV動漫、日劇大賞片單」。「動漫大賞」推薦片單為《鬼滅之刃》、《進擊的巨人S3》、《JOJO的奇幻冒險 黃金之風》、《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰》、《約定的夢幻島》；「日劇大賞」則有《型男主廚三星夢》、《凪的新生活》、《昨日的美食》、《3年A班～從此刻起，大家都是我的人質》。為了讓觀眾無負擔追劇，KKTV另推出「新年好優惠」的限時超殺方案，即日起至2/8止，選擇信用卡訂閱季繳方案，可享終身每季333元的75折優惠；購買180天的單次方案則可享66折588元優惠。

《型男主廚三星夢》是去年最具話題的日劇之一。（圖／KKTV提供）

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(中時電子報)