《全民星攻略》除夕夜（24日）播出新年特別企劃，推出2小時的攻略大賽，請來藝人高怡平、陳珮騏、黃小柔、高雋雅等人陪觀眾圍爐過好年。陳珮騏為宣傳年後大戲，與劇中演員高雋雅同台，卻被曾國城笑虧：「所以妳們演母女？」陳珮騏秒變臉：「為什麼看到我就一定是母女啊？那你是爺爺輩的吧！」

曾國城聽到不滿反嗆：「誰叫妳穿得像親家母一樣！」無話可說的陳珮騏只能抖肩自圓：「不要這樣子，你也知道我們是貴婦。」逗得大家哈哈大笑，陳珮騏則盡責地繼續向大家介紹《姊妹們追吧》的劇情大綱和主要演員：「目前有柯姐（柯淑勤）、宇珊、坤達，還有第一女主角小8（張允曦)！」曾國城疑惑問：「我以前認識的小主播？高怡平的後代？」一旁沒事也中槍高怡平立馬反駁：「我們同一代！」就算這句話讓曾滿臉問號，她仍面不改色回：「我臉皮厚啊！我跟大家都同一代，你要怎樣？我也跟你同一代呀！」一席話笑翻現場所有人。

大年初五是主持人曾國城的51歲生日，製作單位20日特地準備蛋糕，趕在年前最後一次錄影替他慶生，收穫在場所有人祝福的曾國城表示，很高興有這麼好的緣分，跟電視台結善緣，主持如此寓教於樂的好節目，希望節目長久、自己健健康康，還開玩笑說：「不要再咬到舌頭了！」他也感謝工作人員造就這麼好的工作機會，笑說：「節目長久的話，可以養活多少人啊！」一旁的蔡尚樺立馬撒嬌：「我靠你吃飯！」曾國城則逗趣回說：「我也靠妳吃飯！而且我都靠嘴吃飯，妳靠我幹嘛？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)