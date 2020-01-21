六福村環尾狐猴過新年擲骰子試手氣。（六福村提供／羅浚濱新竹傳真）

新年到許多人喜歡玩刮刮樂試手氣，六福村主題遊樂園動物開新年趴，園區內環尾狐猴挑戰大玩戳戳樂試手氣，看看究竟能不能抽中最喜歡的美食，另外也玩「西巴辣」擲骰子，在園區裡感受濃濃的過年氣氛。

再過幾天就是農曆新年，六福村為讓園區的動物感受春節慶祝氛圍，保育員特地為環尾狐猴量身打造應景有趣的戳戳樂，挑選象徵「平平安安」的蘋果、香蕉、紅蘿蔔、地瓜、青菜等營養美食放進戳戳樂容器裡。

環尾狐猴聞到果香立即蜂擁而上，鎖定目標後用力一戳，甚至興奮地將頭埋入其中找尋果肉，大口咬下眼前抽中的食物，津津有味的模樣萌度破表。

六福村行銷經理黃淑芳表示，園方期望透過水果戳戳樂遊戲，及擲骰子比大小趣味活動，幫環尾狐猴過年討吉利，透過新年應景遊戲，增加覓食困難度，讓狐猴們動動腦、動動手自己找食物，過程中也順利達到動物行為豐富化訓練。

為迎接2020新年假期，六福村打造全台唯一「魔法新年市集」，集結來自全台各地數十攤特色胖卡美食、手作文創、手感烘焙、小農有機、在地鮮果農產等，邊玩邊逛好吃又好玩。

同時更與「台灣街頭藝術文化發展協會」合作，將特技、魔術、雜耍等國際級街頭藝術表演帶進遊樂園，1月23起至2月2日期間更推出新春優惠，全民無條件同享499元半價優惠，新年走春就到六福村！活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網或FB粉絲專頁

(中時 )