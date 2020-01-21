去年高雄路平績效，成為民眾關注的焦點，無論在議事廳、各行政區會場、現勘、各社群網路，或新聞媒體上屢見討論，17日內政部頒發高雄108年度道路考評總成績優等的獎座，並在22日市政會議獻獎，市長韓國瑜認為，只有道路安全的立足點，才會有城市轉型的出頭天。

韓國瑜表示，推動路平的當務之急，是道路必須能迅速應變災害，在汛期前逐一巡檢排水系統，讓積水災情降至最低，接下來必須建立道路管線圖資，並整合管線單位孔蓋下地，解決因孔蓋及管挖回填不實的安全問題，第三，在道路養護及交通工程上，須符合平坦度規定及無障礙設計標準。

因為路平專案涉及多方議題，所以韓國瑜指派副市長李四川專責處理，讓水利、工務、交通、環保等配合能及時且到位，根據統計，截至去年11月底，交通事故傷亡人數已較同期減少7％，安全不是城市的最後一道防線，是人民的基本需求。

韓國瑜強調，高雄去年拆除6座陸橋縫合周邊土地，燙平424條道路，也推行全新的政策，包含路平5大政策、道路挖掘管理12項新措施等，讓工程品質管理全面提昇，整體園道綠廊也將在今年底逐步建構，屆時高雄將會有全新型態的生活空間，市府會全力以赴，讓高雄環境變得越來越好。

工務局局長吳明昌表示，「高雄市區道路養護管理暨人行環境無障礙計畫」是內政部每年各縣市道路政策及養護作為評比的重要指標，去年內政部5項道路評比中，高雄就獲得3項前2名，交通工程更是首次獲得第1名，政策作為更是唯一近兩年榮獲前二名奬座的直轄市。

吳明昌更提到，去年推動包括路平、拆陸橋、施作鐵路地下化示範園道等各項工程及專案，榮獲「金安獎」、「金質獎」等中央及民間肯定的44個獎項，希望各界能正面看待市府對道路管養的用心及成果，並持續予市府計畫配置、經費支援及信賴的掌聲。

(中時 )