大陸貴州省貴陽市衛生健康局今天通報一起疑似2019新型冠狀病毒感染患者。該患者12日從武漢返回貴陽，於21日淩晨被貴州省疾控中心檢測顯示為新型冠狀病毒核酸陽性，檢測樣本已送交大陸疾控中心複核。這是貴州首度通報出現疑似武漢肺炎疫情。

據《央視新聞》報導，貴陽市衛生健康局今天在貴陽市發現1例疑似新型冠狀病毒感染患者，患者1月12日從武漢返回貴陽，今日凌晨被貴州省疾控中心對該患者送檢樣本的病毒實驗室檢測顯示為新型冠狀病毒核酸陽性。

報導說，省疾控中心已按防控規範，將標本送中國大陸疾控中心覆核，並報國家衛生健康委專家組進一步認定。貴陽市衛生健康部門將根據國家專家組認定結果，第一時間向社會公佈相關資訊。目前，該疑似病例已及時安排進入隔離區就診。貴陽市衛生健康部門發現此例疑似病例後，正全力展開病例診治、密切接觸者調查和醫學觀察。

(中時電子報)