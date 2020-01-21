疑似朱鎮模聊天截圖流出，提到玄彬、Rain、宋慧喬三角戀。（圖／達志影像；翻攝自Rabbit每日爆料微博）

微博熱傳疑似朱鎮模手機對話截圖。（圖／翻攝自八組吃瓜少女、Rabbit每日爆料微博）

45歲韓星朱鎮模曾演電視劇《奇皇后》、電影《霜花店》，最近他因手機被駭客入侵，多筆隱私聊天截圖外流，還將已婚的張東健拖下水。今(21日)微博上突傳出朱鎮模其中一篇對話中，疑證實了當年玄彬、Rain、宋慧喬的三角戀情，但照片真實性不得而知，朱鎮模公司尚未回應。

宋慧喬過去第一次公開戀情是承認與李秉憲交往，2004年她和Rain合作《浪漫滿屋》，人氣紅遍全亞洲，一度傳出兩人假戲真做，但當事人沒承認，2008年她和玄彬合作《他們的世界》發展成戀人關係，這是宋慧喬第二次公開戀情，然3年後雙方公司發表聲明，證實分手。

今微博上傳出一張稱是韓網流出的朱鎮模對話截圖，可見朱鎮模和張東健前面都在討論高爾夫球活動，後來張東健疑似提到玄彬球技好，又丟了一句：「彬、雨、慧喬三角關係」，朱鎮模則驚訝回：「啊~~~」，而此對話的時間點在2014年6月。

然此對話截圖尚未有韓國媒體報導，玄彬公司「VAST Entertainment & Media」先前就揚言要蒐集網路虛假傳聞跟抹黑謠言，將提告維護自身權益，朱鎮模也表示，兩個月前手機被駭客入侵後收到恐嚇短訊，許多截圖都是被惡意扭曲、剪貼過的假訊息，沒做過傳播或偷拍女性的不道德行為，他不會向駭客屈服，並向粉絲跟無辜受傷的人致歉。

(中時電子報)