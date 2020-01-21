為了迎接2020金鼠農曆新年，LINE GAME今（21）日特別推出台灣限定「來學院辦桌，點好菜拿好禮」新年活動；此外LINE GAME多款遊戲也準備了農曆新年特別活動，陪伴玩家度過農曆年假期。

一、LINE 熊大上菜：法式餐廳即將在1月23日（四）早上10點全新開幕囉！快來挑戰成為法式主廚吧～開幕期間各種活動盛大舉行，除了天天登入（01月24日（五）00:00～01月31日（五）22:59）可領登入禮之外，還有新年限定禮包（01月18日（六）10:00~01月31日（五）22:59），各位大廚千萬不要錯過喔！

二、LINE Bubble 2：

2020年01月24日（五）～01月28日（二）每日12:00-20:00天天登入就可領取當日限定登入禮。1/24登入禮：金幣 x200、1/25登入禮：威力猛擊 x1、1/26登入禮：魔鏡 x1、1/27登入禮：導向 x1、1/28登入禮：黃金幸運箱 x1。

三、LINE 熊大農場：2020年01月24日（五）～01月28日（二）期間天天登入《LINE熊大農場》，大叔天天送你「5顆鑽石」，最多可領取25顆鑽石。

四、LINE 貓咪咖啡廳：貓奴們動起來，2020年01月23日（四）11:00～01月30日（四）00:59期間登入《LINE 貓咪咖啡廳》，貓主子就贈賞「貓咪小籠包」一份。

五、LINE：Pixar Tower：過年想來點新遊戲嗎？熱騰騰全新上線的《LINE：Pixar Tower》來跟台灣的朋友們相見囉！迪士尼與皮克斯角色大集合，挑戰串連方塊，蓋超豪華的購物大樓吧！不要懷疑～2020年最佳店長就是你。2020年01月23日（四）10:00～01月28日（二）09:59期間只要完成在各關卡中登場客人的訂單，通過VIP派對中的所有關卡，就能獲得全數通關獎勵喔！

六、LINE Rangers 銀河特攻隊：來和Rangers戰隊一起圍爐過新年吧。 2020年01月25日（六）11:00～01月30日（四）10:59期間內登入還免費送「5張扭蛋券」！新年專屬「木製日式年菜盒兔兔」也登場囉，跟著兔兔用新年之歌、年菜大放送一起守護銀河捍衛宇宙吧！

七、LINE 旅遊大亨：2020年01月22日（三）更新後～01月31日（五）15:00期間，透過每日勝場和登入活動就可以蒐集鳳梨好彩頭道具來交換「S+人氣角色卡包」、「超越寶石」和最高獎勵「500鑽石」！同場加映「S+田禹治」登場，全體任務支援送鑽石活動，挑戰全體任務，完成通關時可獲得共「400鑽石」獎勵和豐富的遊戲道具喔！

(中時電子報)