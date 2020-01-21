農曆新年未到，寒舍集團旗下台北喜來登大飯店已提早發動情人節餐飲促銷，館內主攻牛排的「安東廳」、「SUKHOTHAI」泰菜餐廳，以及「十二廚」自助餐廳、「比薩屋」與「The Deli」烘培坊都針對情人節設計推出專案，希望爭取有情男女前往浪漫過節。

台北喜來登大飯店自2月14日至2月16日推出情人節盛宴的餐廳與專案包括：「安東廳」精選法國吉拉多生蠔與和牛海陸雙拼入饌，頂級饗宴每套3,900+10%元起，「SUKHOTHAI」泰式雙人饗宴搭配S.Pellegrino香氛氣泡水暢飲，每套3,990+10%元。而「十二廚」、「比薩屋」與「The Deli」烘培坊亦都有推出限定料理或加價購升級。

台北喜來登飯店表示，2月14日(五)點用情人節套餐或限定加價購，即可獲贈限定L. ERICKSON彈力髮圈情人禮盒或FAAM情侶襪禮盒，暖心小物為日常生活點綴上繽紛色彩；另外，情人節當晚凡點用情人節套餐並消費達5,200元，即可享現場人像彩繪一張，在畫師筆下留下夢幻時刻。The Deli烘焙坊同步販售4吋「莓好時光」蛋糕280元，莓果香緹鮮奶油的外層，包覆著巧克力甘納許蛋糕。

(工商 )