總統蔡英文今日視察嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，她指出，在美方協助下，2019年已經有隊長林猷翔上校等23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有7位飛行員取得種子教官資格。

蔡英文表示，第四聯隊在各項任務中，都有傑出的表現。特別是在漢光35號演習，彰化戰備道起降操演中，所完成的艱鉅挑戰，除了獲得國人高度肯定，也讓各界看見國軍的堅強戰力，而這次操演，又再次展現軍民一心的精神。

另外，蔡英文赴台南視察陸軍部隊訓練南區聯合測考中心。她表示，南部聯合測考中心能充分發揮功能，透過訓練與測驗，提升國軍部隊的戰鬥素質，希望國防部和陸軍司令部，持續提升各地的聯合測考中心的訓測能量，精益求精，好還要更好。南區聯合測考中心，也負責寒假戰鬥營及全民國防活動的推廣，成效也非常的好，例如在南部戰場抗壓體驗營，86個名額，就有200多人來報名。

(工商 )