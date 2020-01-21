年節到來，民眾總會出遊住宿，不過選擇住宿點，可真的一點都不能大意。俄羅斯一間廉價旅館20日凌晨，發生熱水管爆裂意外，造成5名旅客被燙死，另有6人遭燙傷，緊急被送醫治療。目前俄羅斯檢調，將針業者未符合安全需求，對旅館業者提起刑事訴訟。

發生意外的旅館Mini Hotel Carmel位於俄羅斯皮爾姆市（Perm），位在大樓地下室的旅館，其中一條暖氣管突然爆裂，滾燙熱水湧出，由於房間沒有窗，而且只有一個出口，沸騰的熱水在房客睡覺時淹沒了地下室的房間；當場造成5名房客慘死，包括一名孩童，此外有3人因為嚴重燒燙傷送醫，另外3人拒絕送醫。

當地媒體報導，旅館鄰近一間專門治療癌症患者的醫院，部份房客都是醫院病患的親屬。發生意外的旅館，在訂房網上的雙人房定價為1170元盧布（約570元新台幣）一晚。

俄羅斯媒體報導，爆炸的熱水管自1962年開始運作，過去曾有多次破裂；由於俄羅斯熱水管線多牽涉到共同暖氣管、熱水的使用，附近的20多棟建築、3所幼稚園、1間學校陷入沒有熱水、暖氣的情況。

調查人員在現場勘驗後發現，該間旅館因為熱水管線老舊，加上逃生出口就只有大門一個，導致意外發生當下，根本來不及反應與逃生，釀成悲劇。《路透》指出，俄羅斯檢調經偵查後，將針對旅館業者提起刑事訴訟，以業者未符合安全需求為由起訴。

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(中時電子報)