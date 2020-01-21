世界排名第37的寶島職業女網好手謝淑薇今天在2020澳洲網球公開賽女單第一輪出賽，可惜1比6、3比6直落二敗給世界第38名哈薩克選手普婷塞娃(Yulia Putintseva)，接下來只能專心拚女雙。

首盤謝淑薇尚未熱好機，連續兩個發球局被破發，因此陷入0比3落後，而第3局更是經歷了6個破發點才被對手破掉，第4局小薇終於出現2個破發點優勢，總算首度破了普廷塞娃發球局。

可惜這次破發沒能給謝淑薇帶來好運，第5局、第7局又兩度被破，無奈讓出首盤；第二盤小薇努力追擊，第3局有1個破發點可惜沒拿下，第5局普婷塞娃救球時腳步打滑，所幸並未受傷，而雙方經歷了7局互保發球局後，小薇在第8局再度被破發球局，第9局普廷塞娃握有2個賽末點，第1個賽末點普婷塞娃就結束這場比賽。

謝淑薇開季至今有三站WTA賽事挑戰單打，可惜都是第一輪就出局，不過雙打和捷克好友史崔可娃(Barbora Strycova)在今年賽季第一站布里斯本女網賽收下冠軍，為挑戰澳網打出好彩頭。

(中時 )