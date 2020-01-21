投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的擔憂升高，以及市場在南韓發布國內生產毛額（GDP）初值前轉為謹慎，周二南韓KOSPI指數收跌1.01%，為2,239.69點，創下兩周來最大單日跌幅。IHS Markit亞太區首席經濟學家Rajiv Biswas表示，現在武漢肺炎已證實能透過人傳人傳播，對亞太區而言，其經濟後果可能極為令人擔憂。韓元跌0.76%，報1,167.0兌一美元。

(時報資訊)