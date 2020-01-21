《韓股》憂武漢肺炎擴散，韓股收跌1.01％ 16:142020/01/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的擔憂升高，以及市場在南韓發布國內生產毛額（GDP）初值前轉為謹慎，周二南韓KOSPI指數收跌1.01%，為2,239.69點，創下兩周來最大單日跌幅。IHS Markit亞太區首席經濟學家Rajiv Biswas表示，現在武漢肺炎已證實能透過人傳人傳播，對亞太區而言，其經濟後果可能極為令人擔憂。韓元跌0.76%，報1,167.0兌一美元。 (時報資訊) #武漢 #肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》陸經濟報喜，韓股觸及15月新高 12:252020/01/17 財經 《韓股》缺題材帶動，韓股小漲0.11％ 16:152020/01/17 財經 武漢肺炎感染人數 專家：超過官方數字 13:532020/01/18 兩岸 大陸新增4例武漢肺炎 台灣4通報病例初步排除 16:082020/01/18 生活 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 《韓股》美經濟樂觀，韓股漲逾1％ 11:432020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 《韓股》憂中國肺炎疫情擴散，韓股跌0.68％ 11:422020/01/21 財經 財經熱門新聞 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 武漢肺炎來了》上次SARS爆發時 資本市場怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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