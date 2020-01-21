大陸持續加強電子自動化大數據查稅技術，新版個人所得稅法亦要求個人就大陸來源所得負有申報納稅義務，經常在大陸出差工作但未作申報繳稅的台灣人，將越來越容易被查獲，個人稅務風險持續增加。經常出差大陸的台灣人需要特別注意，一年在大陸工作超過90天以上的台灣人，即使薪資不在大陸發放，仍負有在大陸申報納稅的義務。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良表示，近期有企業因項目需求，其海外母公司派遣多個專案的雇員到大陸企業提供勞務，負責技術指導、售後服務等工作。經稅務機關檢查，相關雇員未繳納個人所得稅共補繳稅款及滯納金4200萬元。

段士良指出，業界常見機器設備業可能附有較長天期的安裝、測試工作需派遣雇員至大陸提供服務，或是跨國企管顧問業者派遣台灣籍員工至大陸提供顧問服務，雖然該些台籍雇員都是只在台灣領取薪資，但是只要在大陸工作超過90天，該員工個人即負有大陸個人所得稅申報納稅責任，因此需注意個人在大陸的稅務風險。此外，一旦個人因在大陸居留天數超過90天而被查獲，通常也會伴隨聘雇公司在大陸產生的常設機構(俗稱PE: Permenant Establishment)稅務風險。

段士良建議，台商應事先妥善規畫，在個人所得稅、避免公司常設機構風險以及不增加額外稅務成本的面向中取得平衡，建議提前自行評估或與具備兩岸稅務實務經驗的專業人員進行討論。

(時報資訊)