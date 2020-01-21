大成(1210)集團通路-大成安心購士林店於農曆年前改裝完成，除了店面煥然一新，更加入熟食通路櫃位-「吉福雞鋪」與「弄堂巧廚」江浙菜，採購生鮮、熟食一站購足。

大成集團韓家寅副總裁表示，大成安心購是第一家真正落實垂直整合，藉由大成一條龍的完整品質控管、以及嚴格檢驗選品的消費門市，提供一個讓消費者可以安心選購各類多元食材的便利環境。大成安心購改裝後，以嶄新的食品通路形式，集食材、加工食品、熟食外帶於一身，提供社區最方便的服務。

大成指出，除生鮮冷凍肉品、水產外，隨著消費市場對於便利性，熟食需求提升；而過年期間長，食安把關更為重要。「吉福雞鋪」將可全程溯源的大成紅羽土雞，鹿野土雞，雞蛋等製作成玫瑰油雞、鹹水雞、醉雞醉蛋等熟食，讓消費者安心且方便地選購。而弄堂巧廚為江浙功夫菜，特別是由「上海鄉村」師傅技術指導。

大成安心購食品安心可溯源，包括鹿野土雞、各式嚴選土雞、桐德黑豚、杜洛克紅豬和根島生態蝦，友善飼養的黃金鯧等好食材，滿足過年圍爐需求。此外，大成安心購也提供高品質的加工食品，冷凍調理食品。例如年銷量超過兩百萬片的大成黃金雞排、脆皮起司香雞堡、紐奧良雞腿排、鹹酥雞、雞塊等，讓過年的料理更加多樣化。

(時報資訊)