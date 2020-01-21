農曆春節即將到來，前總統馬英九也應景上映了「鼠年賀歲片」，影片中他化身成「一日外送員」，騎著電動自行車幫民眾送餐，還附上了自己親筆寫的小春聯送給民眾。而民眾認出外送員就是馬英九時，興奮的直呼「可以加點嗎？」

影片中，馬英九再度化身「馬大九」當「一日外送員」，騎著電動自行車親自幫民眾送餐，日前就有民眾將馬送餐的身影PO上網，而完整的影片經過處理後，馬英九基金會在年前推出，希望歲末年終與民同樂。

（圖／翻攝Youtube）

馬辦透露，從政多年的馬英九，外送遇到的第一個難題就是，他已經很久沒有自己操作交通工具，因此在影片拍攝前，馬還特地抽空到辦公室及住家附近練習騎電動自行車，確保能夠順利達成外送任務。

而影片中的送餐是「隨機接單」，因此事前完全無法預測會接到什麼單。過程中他送餐給上班族、藝廊、停車場管理員、婚紗業者、遊戲設計公司、醫美診所、來台旅客等，接觸到的客人形形色色。

因馬英九一開始都戴著口罩及安全帽，沒有引起民眾注意，還有客人因這位「外送員」太囉嗦而開始不耐煩，後來馬拿下口罩後，訂餐者整個被嚇到，「是馬市長…馬前總統」，還詢問能不能「加點」。馬英九也到了北一女為高一生送餐，學生看見是馬英九本人，一群人在旁圍觀尖叫。

（圖／翻攝Youtube）

馬英九也在影片中表示，體驗「一日外送員」不僅能替民眾服務，也能體會各行各業的辛勞，他也希望大家在忙碌過後都能好好休息，過個好年，並預告會在新年期間至全國各大廟宇親自發送福卡，祝民眾金鼠好運到。

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(中時電子報)