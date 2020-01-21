春節將近，國內流感仍在高峰！疾管署21日公布上周新增93例流感併發重症病例，且新增9例死亡個案，其中最年輕死者為40歲男子，發燒5天後出現全身虛弱、呼吸困難等症狀，隔2天就醫時已併發肺炎及敗血性休克，最後不治。

(中時 )