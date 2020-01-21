流感發威！再爆9死最年輕為40歲男性 16:332020/01/21 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疾管署疫情中心主任劉定萍(見圖)表示，國內流感輕症疫情出現反轉，整體疫情仍處高峰，近期氣溫變化大，民眾仍須盡量避免出入人潮擁擠或空氣不流通的公共場所、落實肥皂勤洗手、病患加強個人防疫措施，以減少病毒傳播機會。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 春節將近，國內流感仍在高峰！疾管署21日公布上周新增93例流感併發重症病例，且新增9例死亡個案，其中最年輕死者為40歲男子，發燒5天後出現全身虛弱、呼吸困難等症狀，隔2天就醫時已併發肺炎及敗血性休克，最後不治。 (中時 ) #流感 #年輕 #發燒 #呼吸 #男子 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 高燒久不退會傷腦？醫曝真正元凶 19:252020/01/17 生活 工商社論》朝野應重視年輕人，更要用對政策 04:092020/01/18 財經要聞 高燒腦子會壞掉？醫師破解：不要急著退燒 08:452020/01/18 生活 美國緊張了！嚴防肺炎 三機場對武漢旅客入境檢查 19:442020/01/18 兩岸 防武漢肺炎 醫師：和陸親友聚會發燒就醫一定要告知 18:462020/01/20 生活 小孩身體「夯夯」勿緊張 耳、肛溫逾38℃才發燒 20:132020/01/20 生活 流感、新型冠狀病毒症狀類似 醫：有這些徵兆就要小心 11:232020/01/21 生活 來台武漢女陸客已隔離 檢驗結果最快下午出爐 11:522020/01/21 生活 武漢肺炎擴散 蔡英文：入境發燒 應主動通報 13:572020/01/21 政治 流感發威！ 再爆9死最年輕為40歲男性 16:042020/01/21 生活 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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