春節連續假期將至、學子們的寒假也已開始，台中市警察局少年警察隊副隊長陳益增，21日上警察廣播電台接受專訪，提醒青少年及家長於寒假期間，應隨時注意防範毒品所造成的危害，強化自身的反毒意識，並呼籲青少年－勇敢向毒品說「不」。

面對當前吸毒年齡層下降、新型態毒品氾濫、毒品入侵校園等現象，為確實防制少年學生遭受毒品危害，陳益增表示，少年隊訂出「治安平穩－淨化校園環境」執行計畫，除加強查緝少年學生毒品犯罪外，針對已偵辦藥頭販毒與學生涉毒之案件，展開追蹤及強化情資布建。

面對學生可能涉足之場所，利用群組與各級學校學務主任、生輔（教）組長、大門警衛等保持密切聯繫，掌握販毒或舉辦吸毒派對、轟趴等情資，澈底斷絕校園毒品犯罪網絡。

陳益增也提醒家長，平常應隨時注意子女的作息及交友情形，留意是否有施打毒品的徵象，如果已接觸毒品，應盡早尋求協助，以 110就近向當地警察單位報案，或者是撥打戒毒專線0800－770－885（請請您，幫幫我）求助，讓孩子早日擺脫毒品的控制。

台中市警局也將於2月6日於沙鹿區靜宜大學舉辦「TREE、陽光與大地之子．攀樹體驗」活動」及於2月8日於神岡區台灣氣球博物館舉辦「魔法氣球DIY體驗營」反毒宣導活動，提供青少年更多的活動選擇和體驗，增加青少年正向成長學習的機會。

(中時 )