農曆春節將近，民眾開始上街採買過節用品，往年龍潭傳統市場都會湧入大量購買年貨的人潮，龍潭警察分局犯罪預防暨交通宣導團，特別選擇了年節前至龍潭第二公有市場進行「防竊（扒）、防搶、防詐騙及春節交通安全宣導」，提醒民眾要注意隨身財物的安全，期間並加強宣導民眾對於交通安全觀念，另說明警方針對龍潭地區2020年春節連續假期的交通微調措施如下：

1.小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），於春節連續假期1月23日至1月29日，每日10至17時，禁行大客（貨）車（客運公車除外），大客（貨）車請改道行駛桃68-1線。

2.因應交通部高速公路局春節連續假期1月27日（初三）、1月28日（初四）於國道3號龍潭交流道實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

3.1月25日（初一）至1月29日（初五）期間，小人國遊樂區將於8時30分提早開放入園並延後閉園時間至17時30分；六福村遊樂區將延後閉園時間至18時，以分散民眾入、出園車潮。

龍潭分局分局長蕭欽杰表示，春節期間分局將加強維護金融機構安全及防竊 、防搶、防詐騙宣導，展現警察維護治安決心，此外亦提醒民眾注意春節交通微調措施並呼籲民眾遵守交通規則及秩序。

(中時 )