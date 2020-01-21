武漢肺炎疫情升溫 疾管署：目前無確診個案

中央流行疫情指揮中心21日召開記者會表示，20日新增2名嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，目前於醫院急診隔離房觀察治療、並採檢送驗中。截至1月20日共通報8名疑似個案，其中5名已排除感染新型冠狀病毒；1名流感及新型冠狀病毒二採陰性，已排除；另2名檢驗中。目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

(中時 )