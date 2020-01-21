武漢肺炎疫情升溫 疾管署：目前無確診個案 16:332020/01/21 中時 陳怡誠 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥(中)記者會表示，自啟動由武漢直航入境班機登機檢疫以來，已執行36航班，共檢疫4308名旅客及機組員，並新增2名符合嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，目前在醫院急診隔離房觀察治療並採檢送驗中，其餘通報個案均經檢驗排除，圖左右分別為防疫醫師林純青、劉定萍主任。(陳怡誠攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情升溫 疾管署：目前無確診個案 中央流行疫情指揮中心21日召開記者會表示，20日新增2名嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，目前於醫院急診隔離房觀察治療、並採檢送驗中。截至1月20日共通報8名疑似個案，其中5名已排除感染新型冠狀病毒；1名流感及新型冠狀病毒二採陰性，已排除；另2名檢驗中。目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。 (中時 ) #病毒 #個案 #冠狀病毒 #疫情 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎延燒 日本驚爆首例 02:252020/01/17 話題觀察 武漢肺炎4通報案例 檢驗結果最快明出爐 14:502020/01/17 生活 新型肺炎 台灣4個案檢驗 最快今出爐 04:102020/01/18 兩岸要聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎和SARS是親戚 無藥可解 13:212020/01/20 生活 防武漢肺炎擴大通報定義 即起大陸來台有肺炎都要隔離 19:372020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 武漢肺炎再擴散 官方：山東青島、四川成都 各有1起疑例 12:062020/01/21 兩岸 《韓股》憂武漢肺炎擴散，韓股收跌1.01％ 16:142020/01/21 財經 生活熱門新聞 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 有騷動！唐綺陽揭2星座財運驚人 - 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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