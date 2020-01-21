韓國瑜又被黑了！臉書粉絲專頁「影劇好有梗 FILMemes」19日發文，質疑影集《唐人街探案》劇中台詞自稱「中國台灣的警察」，且劇組曾在高雄拍攝、更於片尾感謝高雄市政府，立刻暗示「我不意外了！」高市文化局影視暨拍片支援中心21日發聲明強調，對這部影集市府並無投資或補助，劇組只是去年4月花3天到高雄拍林園警分局、大寮捷運站外景，片尾對市府借場景拍攝表達感謝，事實上，高雄市政府無權干涉或審查劇本創作，影集立場與高市府也毫無關係。

臉書粉絲專頁「影劇好有梗 FILMemes」19日下午貼出影集《唐人街探案》截圖，上方畫面是1名警察說著「我們是中國台灣警察」，下方則是高雄林園警分局外觀，但字幕誤寫成「高雄市政府警察局林苑分局」。

粉專引導式發文表示，「1.看【唐人街探案】影集；2.發現怪怪的台詞；3.看到拍攝地點；4.片尾特別感謝：高雄市政府；5.我不意外了」，雖然沒有進一步解釋，但網友顯然懂得貼文者的意思，底下紛紛留言「高雄韓市府專門做這些奇怪的事情」、「真不愧是高譚市」、「中華民國一天不改名字就繼續被中共吃豆腐吧」。

網友將《唐人街探案》台詞算到高市府頭上，高市文化局影視暨拍片支援中心稍早發布新聞稿，鄭重澄清，該影集立場與高雄市政府無涉。

高市文化局影視暨拍片支援中心解釋，該劇大部分在泰國搭景拍攝，只有部分實景於2019年4月2日至4月5日在高雄林園分局及大寮捷運站拍攝外景，其中林園分局僅拍攝分局外部空間，並無進入分局內部。

此外，高雄市政府基於協助影視產業發展，文化局影視協拍中心對於來高雄拍攝的影視作品一律提供協拍服務，高市府並未投資或補助該片拍攝；但劇組為了感謝市府提供行政協助，通常會在片尾列上感謝字樣，這在其他借場景拍攝的電影、影集也很常見。

高市府強調，並不會對全劇內容及劇組創作進行干涉或審查，僅就協拍場景部分的劇情及拍攝方式進行了解，以利場管單位判斷是否借用之依據，而當初就其提出之內容，並無不妥。

(中時 )