為幫消費者備妥從年前到過年期間所有需求，全聯福利中心2020春節活動「福利鼠於你」。自即日起至2/6首度結合「PX Pay」喊出「過年來全聯 七大好禮過好年」與「PX Pay送紅包 禮物自己挑」口號，讓消費者今年不僅可透過「PX Pay」轉贈春節紅包，讓收禮朋友可以選擇自己需要的禮物，送禮送到心坎裡。另為搶搭農曆年節商機，期間限定使用台新卡買紅包，單筆滿千送500福利點(不累贈，限量一萬名)，且有機會抽到最高88,888福利點(共60名)。另最後兩天的黃金年貨日（1/22至1/23），使用「PX Pay」儲值金支付消費滿1,000元還再送1,000福利點，絕對不可錯過。

全聯「PX Pay」自2019年5月24日上線後引爆話題，上線200天下載數就突破500萬，躋身台灣行動支付前三大行列。另也發現熟齡族比年輕人愛用趨勢，40歲以上使用「PX Pay」下載占比達65%。根據國發會最新調查指出，2019年台灣46歲～55歲的民眾，使用行動支付普及率達77.6%，比2018年成長了30%，呈現爆發性成長，這其中的主要帶動者之一就是全聯「PX Pay」。

為搶搭農曆年節商機，「PX Pay」送紅包新功能自即日起正式上線，不論是作為平時定期給父母的孝親禮金、給在外求學子女的購物津貼，或是年節間親友餽贈、主管給員工的獎勵金，只要透過「PX Pay」簡單3步驟就可完成。首先開啟「PX Pay」使用信用卡進行紅包加值(單筆最小購買金額100元，並以其倍數購買，最高購買金額30,000元)。接下來輸入金額與受贈者手機號碼，即可轉送紅包(單筆最小轉贈金額為1元，最高30,000元)，收到紅包的會員，就能一鍵轉入儲值金進行消費。

全聯指出「PX Pay」更是台灣首家完成點數、商品、紅包互贈的APP，新推出的「PX Pay」送紅包功能，可使用8家信用卡加值，且自即日起～1/31期間內，使用「PX Pay」刷台新卡買紅包，單筆滿1,000元即贈500福利點，(每一會員帳號限一次，不累贈)，限量一萬份。另自即日起～2/6期間首次轉送紅包再送88點(每一會員帳號，限贈一次)，同時還有週週抽活動，每轉贈一個紅包給不同對象，即獲得一次抽獎機會，最高可拿到88,888點福利點(共60名)，送越多中獎機會越大。預計「PX Pay」送紅包回饋期間，可發出50萬筆紅包，以及為全聯帶進25,000名新註冊會員。

今年過年用「PX Pay」轉贈春節紅包，讓收禮朋友可以選擇自己需要的禮物，送禮送到心坎裡。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

除了送紅包回饋加碼活動外，過年期間來全聯使用「PX Pay」儲值金支付天天單筆滿400元，可享3%等值福利點回饋。另最後兩天的黃金年貨日（1/22～23），更是得把握辦年貨時機，期間使用「PX Pay」儲值金支付消費滿1,000元再送1,000福利點（等於100元，單日單卡贈送上限10,000點，線上線下同步累積）。

(中時電子報)