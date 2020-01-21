一名家住桃園市平鎮區的3歲女童，20日晚間8時許，跟著家人至住家旁的水圳邊玩煙花，一夥人的正開心卻沒發現小女童自顧自地往水圳邊走，直到家人發現時，女童早已不見蹤影，女童父親著急萬分，嚇得趕緊報警協尋，建安派出所員警冒寒在水圳邊來回搜尋一整夜，最後在距離住家1公里外的圳溝旁找到發抖女童。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，家住平鎮區平東路的3歲楊姓女童，20日晚間吵著要玩煙花，家中哥哥姊姊們拗不過女童，只有帶著女童到住家附近的石門大圳邊玩煙花，女童父親見有家人陪同，也放心叮嚀安全，但女童哥哥姊姊們自顧玩樂，竟未發現女童已經走失，在附近尋找未果後，焦急回家告訴女童父親，父親也衝進派出所報案失蹤，希望警方協助尋回女童。

派出所員警獲報後，發現女童失蹤處為石門大圳邊，所長劉偉成擔心女童在寒風中落水，遂立即指示全派出所動員沿圳找人，展開地毯式的搜索，還好在員警細心，在1公里外的圳溝草叢中發現女童的身影，女童被已被低溫凍到直發抖，員警除了趕緊安撫女童外，並護送女童返回駐地安置。

因當時寒風刺骨，外頭低溫僅12度，員警握著女童小手，發現小手相當冰冷，立即為女童準備熱食暖身，並順利聯繫上女童的父親。

(中時 )