中國湖北武漢新型冠狀病毒引發的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情不斷擴大，台灣島內也傳出疑似病例，剛從大陸返國的防疫專家王任賢指出，該病毒確定人傳人，但防疫重點不在院內感染，而在社區感染，由目前確診大陸境內境外個案發現，患者都有武漢旅遊史，卻無接觸史，推論該病毒應在武漢各地社區擴散；他提醒，以大陸為鏡，只要台灣出現本土病例，一定要做好社區防疫規畫。

經常穿梭兩岸做防疫先鋒、中華民國防疫學會理事長王任賢，剛從大陸返國，帶回武漢肺炎疫情第一手消息，他表示，截至21日止武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例（死亡4例、重症44例），另廣東省14例、北京5例、上海市2例，共219例。而泰國2例、日本及南韓各1例共4例確診。他分析，從大陸境內境外確診病例都有旅遊史多無接觸史的情況研判，該病毒應在武漢地區已是社區傳染。

唯，大陸當局以發燒、出現肺炎做為篩檢依據，忽略可能有更多輕症患者在社區繼續傳播，也使得疫情一發不可收拾，這也是為什麼後來在其他城市確診病例都只有武漢旅遊史而無和確診病例接觸史。但他也認為，這一型新型冠狀病毒，目前死亡率20％較SARS、MERS低，應屬介於輕型和重型病毒類型，而其症狀是上呼吸道感染，初期和感冒相當像。

王任賢說，目前台灣的防疫重點應擺在入境篩檢，只要有旅遊史、出現發燒的病患就應以疑似病例處理，但不能忽略的是一旦病毒進到島內可能爆發的社區感染，因而只要一出現本土病例（沒有武漢旅遊史）就必須啟動社區防疫。

他也建議疾管署一定要先做好未來的社區防疫規畫，包括人口密集機構與公共交通工具如何管理，大型集會遊行、開業醫師、停班停課時機。

(中時 )