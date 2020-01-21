美亞、高興昌調漲2月份鋼管產品價格 16:302020/01/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在中鴻調漲2月份熱軋等相關產品價格帶動下，下游製管業包括美亞(2020)、高興昌(2008)等相關公司21日宣布，調漲2月份碳鋼鋼管、鍍鋅鋼管及錏管等產品價格，每公噸漲600～700元，平均漲幅至少2％，來反映原料成本。 (工商 ) #調漲 #美亞 #高興昌 #鋼管 #產品價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電一期離岸風電示範風場 水下基礎首支鋼管樁完工 13:452020/01/17 財經 台電一期離岸風場 首支鋼管樁完工 04:092020/01/18 財經要聞 台中推案夯 新案房價恐調漲 04:102020/01/18 產業特刊 中鴻2月內外銷盤價 再度調漲 04:102020/01/21 證券．權證 《產業》中鴻鋼價連2漲，鋼市迎春納福 09:262020/01/21 財經 財經熱門新聞 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 武漢肺炎來了》上次SARS爆發時 資本市場怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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