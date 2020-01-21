在中鴻調漲2月份熱軋等相關產品價格帶動下，下游製管業包括美亞(2020)、高興昌(2008)等相關公司21日宣布，調漲2月份碳鋼鋼管、鍍鋅鋼管及錏管等產品價格，每公噸漲600～700元，平均漲幅至少2％，來反映原料成本。

(工商 )