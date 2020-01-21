連晨翔日前接受LiTV專訪，暢談最新迷你專輯《CARZY》點滴外，也大玩趣味心理測驗，他也分享2020男生穿搭，以簡單為主軸，例如萬年不墜的格子襯衫或寬鬆T恤，便可凸顯自然率真的一面，尤其面對男生若不想花時間在穿搭上時，這兩款均能行走天下卻不落俗套。

被問到面對事業轉折與低潮，都怎麼保持樂觀正能量，他也透露自己從來沒有偷哭過，「很多人用這方式去抒發情緒，但我是哭點很高的人，有很多方法可以度過低潮，像跟朋友吃飯或聊聊天，這些對我來說均很有幫助，所以我不太會躲起來偷哭。」

跟家人感情相當好的連晨翔，過年將陪家人一起度過。（LiTV提供）

連晨翔平時忙工作，時常透過追劇和看電影成為拍戲養分之一，由於非科班出生，喜歡去觀察生活細微、欣賞各類好作品，但私下還是較鍾情幽默詼諧與燒腦類的劇種，也曾追劇整整兩天沒睡，「追到我還幾乎忘記吃東西！」

連晨翔也分享自己與爸爸的追劇趣事，「有次跟我爸追一部日劇《陸王》，劇情形容傳統產業碰到很多世代競爭下，如何能保有傳統精神又要往前邁進的故事，可能是爸爸工作屬於較傳統類，我們兩人一路徹夜看到隔天中午，我還跟爸爸討論劇情。」

喜愛追劇的連晨翔，自曝曾有次追劇兩天沒睡。（LiTV提供）

與家人感情相當親暱，他也提到先前曾看電影《葉問4完結篇》，「若看到親情類電影，因為是跟爸爸一起去看，因此戲裡丹哥對兒子的疼愛互動橋段，我有哽咽一下，但沒有哭出來，或許是父子情的投射，讓我小小鼻酸！」日前他行程滿檔，過年也特別調整工作日要好好陪家人。

在粉絲心中是「撕漫男」化身，連晨翔謙虛表示不敢當，「很謝謝大家讚美，其實我私下挺愛搞笑，喜歡講些冷笑話」，他也透露心目中最欣賞的男星則是布萊德彼特，「他在電影裡每個肢體語言都超有魅力，即使吃東西也是帥到不行！」至於內心理想型，連晨翔則大方說善良是絕對首要條件，自己欣賞乾淨樸實，有著和煦溫暖氣質的女孩。

(中時 )