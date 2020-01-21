賈靜雯今年過年預計待在台灣與家人團圓，輪流到婆家、娘家聚會，麻將是兩家人過年不可少的重要餘興節目，與家人一邊打牌，一邊吃著各自的拿手好菜，孩子們圍繞身邊，賈靜雯說：「全家鬧哄哄的，這才是過年呀！」年節前，她做了很有意義的事情，送出100套年菜組合給偏鄉孩子，盼望能讓家中無年夜飯的孩子，也能開心過節，品嘗幸福的滋味。

賈靜雯關心沒有年夜飯的弱勢家庭孩子。（圖／中華基督教救助協會）

賈靜雯表示，以前過年都是媽媽全權處理年菜，她只負責吃，自從當媽後，為了傳承母親的愛，而開始下廚。賈靜雯說：「我現在也從菜鳥變成大廚，過年就換我表現給大家看了！像是辣椒鑲肉、蟹黃豆腐、紅燒蝦段、塔香茄子…等，都是過年時我必做的拿手好菜。」

賈靜雯在年節做公益，副業品牌「賈以食日」團隊攜手「佐室SAUCE LAB」，在除夕前三天（1月21日至23日）送出100套、市價近40萬元的「佐室年菜」，給基督教救助協會50個偏郷1919陪讀班。

這次的「佐室年菜」是賈靜雯、修杰楷夫妻愛的結晶，他們親自設計菜色並嚴格把關口味。彭湃菜色包括砂鍋魚頭、筍乾封肉、麻辣水煮舒肥牛、金華美人腿雞湯、黑麻酒香猴菇松阪豬、塔香三杯海陸燒，連咘咘和波妞最愛的甜品「紅豆紫米小湯圓」，也包含在組合當中，只要簡單加熱，即可擺滿一桌豐盛的佳餚。

佐室年菜五菜一湯組合。（圖／中華基督教救助協會）

賈靜雯表示，「佐室SAUCE LAB」中的「佐」為輔助、陪伴的意思，而「室」則是「家」的意思，一道好料理最關鍵是在食材與佐料，食材是主角，佐料則是料理的靈魂，兩者缺一不可。賈靜雯說：「我最愛的是砂鍋魚頭！在我的印象中，小時候家裡圍爐必定會有一道是鍋類，放在餐桌的中間，看著它熱呼呼地冒著白煙，整個人都溫暖了起來，對我而言這也代表了家人團聚在一起，所以這次年菜組合其中一道就是砂鍋魚頭，想要把這藏在心中的回憶與愛，跟偏鄉的孩子們與陪讀班老師分享。」

1919陪讀計畫官網 www.1919.org.tw/kid

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(中時電子報)