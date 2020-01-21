台視除夕特別節目《2020超級巨星紅白藝能大賞》將在農曆除夕1月24日晚間7點在台視主頻播出，共有國內外24組嘉賓熱力接演，日本天團「EXILE放浪兄弟」帶來重新編曲的〈Head or tails〉，充滿爆發力的舞蹈表演讓全場觀眾嗨翻天，隨後團員也現場玩起戳戳樂，其中一組戳中的禮物竟然是林志玲的公益年曆，還現場翻出有「姊夫」AKIRA與林志玲合照的頁面，AKIRA抽到禮物後更直接與隊友互換禮物，逗樂全場。

「EXILE放浪兄弟」首次全團15人海外演出就獻給《紅白》，團員誠意滿滿，不僅親自撰寫春聯祝福，更連續多次用中文與台灣觀眾拜年，而林志玲也低調參與，眼神滿是愛意全程在台下觀賞「EXILE放浪兄弟」的表演，用行動支持老公，幸福感染全場。

志玲姊姊坐在台下觀賞放浪兄弟演出，以行動力挺老公。（圖／台視提供）

《2020超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕1月24日晚間7點在台視主頻播出，除台灣以外，透過合作頻道平台，包含馬來西亞Astro、新加坡Star Hub與Media Corp、北美Tiger tech等，各地觀眾也可以一同感受台視《紅白》熱鬧非凡的新年氣氛。

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(中時電子報)