今年紅豆價格較去年漲5元，讓家裡種植紅豆的農委會主委陳吉仲喜孜孜，大讚農糧署透過各種措施讓今年國產紅豆的價格有顯著的表現，每台斤達到41元，相較去年的36元高出不少，對此陳吉仲也樂的向媒體打趣表示，過年都不用包紅包給爸爸了。

農糧署今天舉辦「108年協助農糧產品行銷績優企業頒獎表揚」餐會，感謝去年協助農糧署推動農產行銷最具卓越貢獻的12家企業，陳吉仲也特別出席一一向企業界致意，他表示，相當感謝去年企業界對台灣農業的支持，尤其是去年芭樂盛產時有多家企業每天收購20噸的產品，協助價格維持穩定，讓農民能有更好的收入。

陳吉仲指出，農糧署是農委會最辛苦的單位，每年都要針對各種不同的農產品做不同的處理，他更以紅豆為例，表示今年每分地平均可讓農民增加3千元收入，而陳吉仲老家就在屏東，父親也是種植紅豆，他更打趣表示「爸爸種3分多地的紅豆就直接多1萬元，都不用包紅包。」逗得台下嘉賓與媒體一陣歡笑。

農糧署這次頒獎表揚的企業包含：台灣肥料股份有限公司、中華電信股份有限公司、中華郵政股份有限公司、台灣中油股份有限公司、台灣電力股份有限公司、華膳空廚股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、意精研有限公司（茶之魔手）、福壽實業股份有限公司。

其中福壽實業股份有限公司、意精研有限公司分別是協助農委會收購國產硬質玉米、國產茶菁進行加工，提高農民收益而獲表揚，另9家企業則分別是採購香蕉、芭樂、鳳梨、紅龍果等農產，協助穩定產銷有功而獲表揚。

(中時 )