為遏制武漢肺炎繼續向其他省份擴散，武漢市決定全面管制人員進出，所有旅遊團不組團外出，公安交通部門對進出武漢私家車進行抽檢，交通客運站場設置體溫檢查點，離開武漢的人員必須通過體溫檢查才能離開。

據《人民日報》官方微博引述武漢市衛健委發布消息指出，為堅決遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，武漢市對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的私家車輛進行抽檢，檢查後備箱是否攜帶活禽、野生動物等。

此外，武漢加強了對公共場所及公共交通的管理，自14日起已在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300餘台，各區正在陸續加大配備力度；在「三站一場」設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發熱的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。19日，武漢再次部署出境離漢人員檢測排查工作。同時，對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

(中時電子報)