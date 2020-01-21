街口電子支付在 Jello的紅包活動現正如火如荼的進行中，昨(20)日街口電子支付公布首位幸運百萬得主，由一位天秤座、屬牛的男性獨得，除了百萬得主之外，獎金最多的幸運數字前三名分別為：8號第一名（每人均分202.8元）、9號第二名（每人均分169.5元）、5號第三名（每人148.7元），結果引起熱烈討論，同步帶動Jello下載率攀升。

今年度Jello第二階段的紅包選組活動緊接著從今(21)日凌晨00:00起跑，到除夕1月24日 (五) 中午12:00截止，遊戲規則一樣，但獎金直接加碼10倍，究竟是要選擇1~9號瓜分總金額4500萬元；還是選10號，賭賭看獨得100萬？紅包活動結果將統一在除夕1月24日 (五) 下午15:00公布於Jello APP，現前往Jello APP聊天室首頁點進活動網頁選擇幸運數字！

Jello除了透過選幸運數字送出紅包外，除夕（1/24）起更推出紅包活動第二彈的好友活動，共分兩階段：（1）第一階段：1月24日 (五) 下午 18:00開始到1月26日 (日) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給8位不重複好友，即能獲得隨機金額紅包。（2）第二階段：2月3日 (一) 早上8:00開始到2月6日 (四) 晚間23:59:59截止。遊戲規則：發給5位不重複好友 (包含第一階段已發過的好友)，即能獲得隨機金額紅包。

系統回送的百萬幸運紅包，不受第一波8個與第二波5個紅包回饋數量限制，但每包金額須超過50元 (含)，都有機會抽中！紅包活動詳情請見Jello APP。

(中時電子報)