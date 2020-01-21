湖北武漢的華南海鮮市場發生多起新型冠狀病毒案例，至今已造成多人死亡，許多民眾出入公共場合時已戴起口罩，但仍有人擔心，水神事業部協理林明佑表示，水神通過多項認證，已經被證實可以消滅腸病毒、諾羅病毒、冠狀病毒、H7N9、H5N1等各式病毒。

截至今天為止，中國大陸確診「2019新型冠狀病毒」有219例，包括武漢198例、北京5例、廣東14例、上海2例，其中死亡已有4例；而在日本則有2例確診、南韓1例確診、泰國1例確診。

據武漢華中科技大學附屬仁濟醫院說明，新型冠狀病毒對熱敏感，只為用攝氏56度達30分鐘、75％酒精、含氯消毒劑、過氧化氫消毒液、氯仿等均可以有效消滅病毒，並建議民眾外出時最好戴上口罩，如果出現發燒、咳嗽等症狀，病情持續加時，應及時就醫。

衛福部疾管署也把「嚴重特殊傳染性肺炎」列第五類法定傳染病，並要求醫療院所診治病患時，如發現疑似個案符合病例定義，務必於24小時內通報衛生主管機關；新華社報導指出，中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山說，已經證實有人傳人的現象。

水神事業部協理林明佑表示，水神主要的殺菌成分為次氯酸水，也通過多項認證，除了被證實可以消滅腸病毒、諾羅病毒、冠狀病毒、H7N9、H5N1等各式病毒外，也通過皮膚刺激性測試，完全能夠應對本次疫情。

(中時 )