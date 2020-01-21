長期投入弱勢學童關懷照顧的中興保全文教基金會，攜手致力推動宜蘭學子菁英培育的林燈文教公益基金會，今（21）日在中保科技集團的宜蘭員工教育訓練中心舉辦圍爐餐會，宴請受扶助的500多位師生們，席開50桌。受惠學子自發準備表演節目，包括北管、烏克麗麗，泰雅族原民風俗舞蹈，甚至編排「與無人機共舞」等等精彩表演，現場滿是創意與感動。

學生們暱稱「總裁伯伯」的中興保全科技集團總裁林孝信，身兼中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會的董事長，他與集團副總裁林明昇、中興保全科技副董事長林建涵和林燈基金會執行長林純美一行人放下台北公務，趕到宜蘭與學生們同歡，對孩子們送上祝福勉勵，500多位師生聚在一起，彷彿家人吃年夜飯一樣溫馨。

林明昇致詞時，感謝師生們踴躍參與基金會各項活動，孩子們活潑優異的表現，就是對基金會最好的鼓勵，秉持感恩的心，舉辦圍爐餐會，也預祝大家新年快樂。林明昇也宣佈設在中保科宜蘭員工訓練中心的「林燈文教公益基金會圖書館」正式對外開放，希望基金會的書香能夠遠播。

林燈基金會每年兩次對宜蘭區高中職學生發放獎助學金，另設有「宜蘭青少年專長暨潛力培育計畫」與「林燈文學獎」、「詩文背誦比賽」、「共學營」等活動，從各種不同面項強化、充實宜蘭學子們的資源，提升學生們的競爭力。

基金會指出，舉辦圍爐餐會不只是對辛苦一整年，努力向上的孩子們予以鼓勵，更是讓各級學校的學生們有更多互動交流的機會。包括東澳國小、大同國中、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高工等八項表演，形式多元，從國小到高中學生都揮灑創意，也讓基金會一年一度的圍爐餐會，成了另類的跨校聯誼交流平台。

(中時 )