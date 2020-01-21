2020總統暨立委大選，國民黨大敗給民進黨，蔡英文順利連任，對於敗選責任，國民黨檢討報告惹來許多抨擊。資深媒體人黃暐瀚今專訪國民黨中央委員連勝文，探究大敗原因。連勝文一句話「選敗，但不要潰敗！」，讓黃暐瀚印象深刻。

黃暐瀚在專訪國民黨中央委員連勝文後，在臉書貼文強調訪問勝文哥，「選敗，但不要潰敗」！這句話，讓他印象最深。

黃暐瀚表示，儘管敗了，但國民黨還有15縣市，還有許多的地方議會議長議員，還有40席的國會席次（含結盟原住民高金與花蓮傅崑萁），國民黨不可喪志，也不可辜負投票給你的人民。

連勝文對國民黨敗選如何應？黃暐瀚指出，危急存亡之秋，連勝文對黨的改造，非常著急。連勝文哥坦言，這陣子收到勸進鼓勵他選黨主席的簡訊，超過了三百通。

黃暐瀚問連勝文：家人支持他選黨主席嗎？（包含了父親連戰與太太蔡依珊），連勝文說，當然不支持。但他覺得，未來國民黨的黨主席，不可也不能再是「個人領導」，而是「集體領導」。

連勝文有沒有把話說死？黃暐瀚推測連勝文心態應是「要戰一起戰，要扛一起扛！選與不選，還在方寸之間」。

(中時電子報)