優化預訂及支付體驗，都會玩樂即時預訂平台FunNow宣布，已完成與 GrabPay 技術整合，未來 FunNow 用戶在 App 預訂吃喝玩樂行程，可透過 GrabPay 電子支付完成交易。此合作將讓用戶在 FunNow 上的支付流程更加順暢並加速 FunNow 於東南亞的佈局。

主打都會享樂的 FunNow 希望透過簡單可靠的預訂體驗，讓用戶能享受空閒，隨興成行，所以 FunNow 從用戶開啟App到支付完畢的各環節都持續不斷地優化，讓消費者有更好、更便利的預訂體驗。而支付也在預訂 App 上扮演的重要角色，FunNow 主打 30 秒即可完成預訂，綁卡、付款成功與否，都是消費者是否有意願完成消費、甚至再次消費的重要因素。

FunNow舉吉隆坡市場為例，線上刷卡需要 3D 驗證，但在 3D 驗證的過程中，有許多原因會造成交易失敗而降低消費者的意願，例如網路速度太慢、銀行系統商中間處理資料時間過長，消費者可能已有想要預訂的按摩、餐廳，但卻因為支付體驗不佳，而無法順利完成預訂。

鑑此， FunNow 與東南亞獨角獸 Grab 旗下的 GrabPay 合作，解決吉隆坡市場的線上支付困境。 2018 年 6 月上線的 GrabPay，從推出至今都是馬來西亞電子錢包市場的領頭羊，目前約有 80% 的民眾有 Grab 並可使用 GrabPay 支付，與 GrabPay 的技術整合能大幅提升當地消費者對 FunNow 的使用意願以及讓支付流程更加順暢。GrabPay 也在東南亞各主要國家（新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南和泰國）皆獲得電子支付許可證，未來 FunNow 要拓展至更多東南亞市場，也會和 GrabPay 及 Grab 有更多的技術整合及戰略性的合作。

目前除了GrabPay之外，FunNow 亦提供信用卡、金融卡、Apple Pay、LINE Pay、Google Pay等支付方式，FunNow 會持續優化預訂流程，能讓人們在尋找生活娛樂時，能夠更輕鬆地做預訂，享受屬於自己的生活，達成讓人們更隨心所欲享受生活的願景。

(工商 )