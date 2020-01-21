近日凱基銀行請出布袋戲偶素還真代言「速還金」，同時和年度最受歡迎插畫類作家「洋蔥」跨界合作，將日常財務收支會遇到的場景及解決方案製作成動畫分享，引起年輕族群廣大共鳴，除了觀看、分享數短時間內突破60萬之外，在Mobile01、PTT等知名論壇也出現「素還真推速還金超有梗」的相關討論，短時間內帶動數千筆申辦人數，和去年同期相較提升140％。

根據凱基銀內部資料分析，使用小額循環性貸款「速還金」的客戶職業別以「年輕上班族」、「業務人員」以及「自由業」居多，故本次洋蔥的動畫以這三個職業別遇到的生活情境出發，許多洋蔥粉絲留言表示「這是史上最有趣的業配」、「竟然不知不覺看完了」二週內影片觀看次數飆破40萬次、分享數超過5,000次，顯示切中年輕世代口味。

此外凱基銀行客戶、網紅團體「這群人」成員尼克在近期影片中提及自身買房經驗，同時和粉絲分享如何妥善管理收支，建議萬一有急需時務必選擇合法管道，可以考慮可以隨時借隨時還的「速還金」，但切記只能拿來救急，千萬不能隨便拿來買奢侈品，也建立年輕人正確的金錢管理觀念。

除了在YouTube、Facebook等社群平台用網紅行銷成功打響「速還金」名號之外，凱基銀行也將父母最常在LINE使用的「長輩圖」翻轉成年輕人最愛用的「梗圖」，本次製作的14張有聲梗圖，以「錢不是問題、問題是沒有錢」，「確認過眼神、你是我要挺的人」，「不求與人相比、但求超越自己」三款最受歡迎，第二波在凱基官方粉絲團舉辦的LINE梗圖分享活動也獲得熱列響應，累積超過6,000個下載、破萬次分享。凱基銀不走傳統路線，選擇在三大社群平台各個突破、因地制宜的行銷操作手法，為金融業少見。

凱基銀行個人金融處敖蓓寧資深副總表示，新推出的循環信貸「速還金」，強調速借速還，響應數位化迅速解短期小額資金需求，已成為Z世代最給力的靠山。

來行申辦速還金的客戶有高達75%表示，很滿意線上申辦僅需3分鐘，且在2-3天內快速核貸拿到資金。考量許多民眾年前開銷大、急需週轉資金，「速還金」隨借隨還、備齊財力資料最快2天可核貸的便利，吸引不少有短期資金週轉需求的上班族趕在過年前申辦，近期申請數較去年同期有顯著成長。即日起至2月29日止，新戶首月動用再享便利商店200元購物金，分享「速還金」影片還可抽10萬元現金。

(工商 )