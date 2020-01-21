創世、華山、人安基金會策略聯盟於1月19日，在全台16處同步辦理「植物人雙軌服務暨第30屆寒士吃飽30尾牙」，永慶房產集團台南區加盟三品牌與創世基金會攜手，連續第六年支持「寒士尾牙」，出錢又出力，讓需要幫助的弱勢族群，可以在過年前吃一頓溫暖飽餐，今年募捐突破15萬元，更創歷年新高。

永慶房產集團台南區加盟三品牌與創世基金會攜手，連續第六年支持「寒士尾牙」。

今年在台南地區集結台南區永慶不動產、台慶不動產、有巢氏房屋加盟三品牌共50家門市，除了響應捐款，並動員超過百名同仁、眷屬，於小北夜市廣場服務近千名寒士、街友、獨居長輩及需要被幫助的單親媽媽。永慶慈善基金會董事、永慶不動產嘉南區經管會會長呂啟綸表示，手心向下，既然取之於社會，有能力就應該要回饋社會。

呂啟綸表示：感謝加盟三品牌夥伴每年都出錢、出力，每家店都熱情號召同仁捐款，活動當天更派出人力支援活動。他特別指出：過去每年募捐約十多萬元，今年直接突破15萬元，不僅創6年來最高，累計更已接近100萬元，累計出動志工也超過500人次。若加上其他公益活動的支持，台南永慶加盟三品牌已累積捐款超過150萬元、上看200萬元。

台南市長黃偉哲(左四)也到場，與永慶同仁共同化身紅包天使，送愛給弱勢。

呂啟綸舉例：與創世基金會合作是台南地區同仁率先發起，陸續有其他縣市跟進、響應，當初的起心動念是，創世基金會照顧清寒植物人，已需要龐大經費，加上堅持每年舉辦「寒士尾牙」，讓弱勢家庭、街友等朋友，享用豐盛年夜飯；並於尾牙當天包給每個人500元紅包，需要再募集善款，所以投入支持「寒士尾牙」活動讓大家溫馨過年。

事實上，永慶加盟三品牌在台南區的同仁們，關懷創世基金會台南分院已長達12、13年，持續透過協助募款、募集發票等，作為照護植物人的經費，添購時常短缺的尿布、老舊設備更新等。去年永慶不動產台南經管會也舉辦「永慶獻愛心，你委託、我捐款」與「台南大躍進」等活動，替成交客戶捐出小額善款，協助創世基金會緩解植物人經費不足的壓力，累計募得金額超過60萬元。

嘉南區同仁投入公益活動不遺餘力，除與創世基金會長期合作，也到偏鄉關懷育幼院、擔任志工陪伴失智長者等；許多門店都有各自從事公益的方式。呂啟綸強調：我們每個人的業績收入都來自客戶的肯定，秉持「手心向下」的精神，取之於社會，有能力就要回饋社會，做公益同時也提升品牌好感度，更重要的是透過大家親身參與，號召親朋好友、社會大眾投入公益，效果更顯著，台南加盟三品牌夥伴每年都會堅持做公益。

永慶房產集團台南區加盟三品牌同仁愛心不落人後。

(中時電子報)