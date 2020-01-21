打擊外國人士赴美生子、以讓孩子取得美國籍的「生育觀光業」（birth tourism）情形，美國政府將改變簽證規範，預計新規範「很快」就會公布。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、AXIOS報導，美國國務院官員表示，國務院將會修訂簽證規範，讓外國人士無法藉由持有「訪客簽證」（visitor visas）進入美國生子，以讓他們的孩子自動取得美國公民身分。

報導指出，新規範可能會賦予國務院官員駁回簽證申請的權力，一旦他們認定申請B-1商務簽證或是B-2旅遊簽證的申請者，實際目的是要赴美生產，他們將有權限拒發簽證。

目前尚不清楚新規定將如何施行，例如會否要求官員考慮女性申請者是否懷有身孕，或者是考量她們的國籍，不過國務院官員強調，這些核發簽證的官員都非常有經驗，能夠分辨簽證申請者是否說謊。

官員說，修改簽證規範是為了解決「生育觀光」帶來的國家安全及執法風險，包含因「生育觀光產業」而起的相關犯罪行為。新規範預計最快「本周」就會公布。

值得注意的是，去年11月，香港快運航空（Hong Kong Express）才發生要求一名赴美屬塞班島旅遊的日籍女性先驗孕再登機的事情，引發外界撻伐，當時香港快運強調，是為了「確保美國移民法沒有遭到破壞」才採取驗孕措施，目前尚不清楚簽證新規與此事件是否相關。

此外，執法單位去年才逮捕3名在美國南加州地區經營高檔月子中心、仲介大陸孕婦赴美生產的嫌犯，法庭文件顯示，他們經營的生育旅遊公司多年來一共仲介超過500名陸籍孕婦。

美國官方並無統計新生兒中父母為外籍人士的嬰兒人數，不過非營利組織「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）粗估，每年人數多達33,000人。

(中時電子報)