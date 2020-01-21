前桃園縣長吳志揚隨行祕書鄒德道涉及在2013年試圖協助投資客將農地變更為「仁美產業園區」，並收受100萬現金及BMW轎車，不過最後仍變更失敗。桃園地方法院審理後，依貪汙罪判決7年6個月，褫奪公權3年。

檢方調查，黃姓男子、柳姓女子、魏姓女子，在2013年時，認為依照產業創新條例，楊梅仁美段一帶土地，可以變更為工業用地，因此若投資成功，將有暴利可圖，因此黃先和鄒聯繫，並由柳、魏整合土地，找其他人投資，並向縣府申請，並希望鄒協助排除行政相關問題。

檢方認為，鄒於案發時佔桃園縣工商發展投資策進會幹事職缺，且負責縣長隨行機要祕書，在縣府內有一定影響力，已明確觸犯貪汙治罪條例。因此將其起訴。

期間黃、柳、魏為了感謝鄒，也希望他繼續幫忙，因此決定贈送BMW轎車及現金，鄒將自己想購買的車款、顏色告訴黃之後，由黃將車輛登記在不知情的康姓友人名下，希望避開收賄，車輛購買完成後，將車輛及100萬元現金，同時交給鄒德道。

另外鄒也供稱，黃認為受到鄒很多幫忙，因此主動提出要送BMW轎車，不過擔心別人閒言閒語，才會借用康男的名義。鄒也說，因為受黃請託不只這項案件，也幫忙處理很好，他一時貪心說好，擔心有爭議、違法，才會登記在別人名下。

(中時 )