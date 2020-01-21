開發金控旗下開發資本於去年底成立「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，基金首期規模為人民幣7.6億元(約新台幣33.5億元)，將以協助臺灣先進醫療擴大大中華市場佈局、協助大陸醫藥企業實現升級與轉型，及兩岸企業進軍國際市場為三大目標。

「昆山華創毅達生醫股權投資基金」由開發資本透過旗下100％ 香港子公司CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited與江蘇高科技投資集團有限公司 (江蘇高投)，在昆山共同設立「華創毅達 (昆山) 股權投資管理有限公司」負責管理。

「昆山華創毅達生醫股權投資基金」於2019年12月在昆山市舉辦成立活動，包括昆山市副市長宋德強、昆山高新區管委會副主任孔維華、江蘇高投總經理楊青峰等人均到場見證此一兩岸合作盛事。

開發金控總經理王銘陽出席基金成立活動時表示，開發金控是目前唯一獲政府核准赴大陸設立「私募股權投資基金及管理公司」的臺灣金控業者，在大陸的業務進度除了原有的華東、華南基金，以及建信人壽等，現在新設「昆山華創毅達生醫股權投資基金」，和凱基銀行正在和江蘇省銀行合作的消費金融公司。

統計至去年9月底，開發資本的私募股權基金資產管理規模已達新臺幣410.82億元；2012年至2019年於大中華區生醫產業之投資績效佳。

開發資本總經理何志傑表示，「昆山華創毅達生醫股權投資基金」將植基於大陸龐大的生醫市場，結合美國或海外先進技術、大中華人才與資本市場及全球市場優勢，創造大中華生醫企業整合價值，使兩岸企業共同攜手轉型升級，建構海峽兩岸產業資源之最佳合作平臺。未來透過開發金控與臺灣產業結盟，將產品、技術與品牌透過通路合作進軍國際市場。

(中時 )