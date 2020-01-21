國稅局指出，土地及房屋的所有權分別屬於不同人，若各自訂定租賃契約而共同出租，土地租賃收入與房屋租賃收入，可減除該年度財產租賃必要損耗及費用（近年固定資產租賃必要損耗及費用標準為43％）。

財政部南區國稅局恆春稽徵所指出，當土地及其地上建築物一起出租時，不論土地與房屋所有權人是不是同一人，土地租賃收入與房屋租賃收入，都可減除該年度財產租賃必要損耗及費用。

然而，如果只有出租土地之收入，只能減除該土地當年度繳納之地價稅。

(工商 )