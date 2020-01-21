房、地所有權為不同人 仍可減除費用 17:122020/01/21 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國稅局指出，土地及房屋的所有權分別屬於不同人，若各自訂定租賃契約而共同出租，土地租賃收入與房屋租賃收入，可減除該年度財產租賃必要損耗及費用（近年固定資產租賃必要損耗及費用標準為43％）。 財政部南區國稅局恆春稽徵所指出，當土地及其地上建築物一起出租時，不論土地與房屋所有權人是不是同一人，土地租賃收入與房屋租賃收入，都可減除該年度財產租賃必要損耗及費用。 然而，如果只有出租土地之收入，只能減除該土地當年度繳納之地價稅。 (工商 ) #租賃 #減除 #損耗 #收入 #出租 也許您會感興趣 推薦閱讀 財政部新函釋 2018年後部分收入 提前認列 02:252020/01/17 金融．稅務 抖音2019年收入1.8億美元 狂漲5倍 11:202020/01/17 財經 陸獸醫師收入可觀 市場具優勢 04:092020/01/18 焦點新聞 2019年陸軟體收入前百大 華為居冠 13:392020/01/19 財經 2019年陸軟體收入百強企業出爐 華為奪冠 17:402020/01/19 財經 永達保經西進有成 大陸永達理獲利貢獻度今年可望逾半 17:122020/01/20 財經 竹山春節關懷弱勢 240戶獲贈養生年菜 19:052020/01/20 生活 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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