富邦產險支持行政院「向山致敬」開放山林政策，宣傳登山教育、環境保育等觀念，因而響應3月即將在宜蘭棲蘭林道開跑的「棲蘭100林道超級越野馬拉松」，提供相關產險以守護國內外跑者徜徉於全台最大檜木群時的人身保障！

富邦產險總經理羅建明表示，富邦產險長期致力於體育相關活動的推展，包括世大運、路跑競賽等，一直扮演守護選手與主辦單位的人身財產安全的重要角色。此次次特別為棲蘭超馬規劃專屬的短天期保險，包含醫療、緊急救援與個人責任險等，讓選手安心專注投入賽事，享受挑戰極限、突破自我的淋漓酣暢！

富邦產險針對力求突破自我的超馬極限跑者推出短天期保險方案，投保年齡須介於15~70歲間，不需考慮職業別，國內外運動競賽及特定事故就醫皆可理賠，若不幸發生意外，相關緊急救援、住院費用也在承保範圍內。此外，個人責任險更有最高25萬元的理賠額度！

若是偏好一般馬拉松或郊山健行的群眾，富邦產險表示，該公司也提供適合路跑愛好者的「路跑保險」、熱愛山林族群的「登山保險」。如果是鍾情於各式戶外挑戰的活動咖，涉獵範圍包含路跑、自行車、拖曳傘、高空跳傘、攀岩/冰、武術比賽、潛水等特定活動，也可以選擇「精彩人生特定活動綜合保險」，將從事上述活動可能引起的失溫、熱痙攣等納入保障。

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