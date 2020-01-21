2020年「Voice Up Concert讚聲演唱會」，將於4月11日起在台北Legacy展開，今年邁向六週年的里程碑，邀請眾多華語歌手共襄盛舉，包括動力火車、張立昂、蔡佩軒、許書豪、草屯囝仔、J.Sheon、蔡黃汝、謝震廷、梁文音、李玉璽、Uncle Encore等11組藝人，演出曲風更為以往多元豐富。「Voice Up Concert讚聲演唱會」門票將於1月22日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏藝術。

梁文音將於「Voice Up Concert讚聲演唱會」演出。（寬宏藝術提供）

動力火車連續兩年參加讚聲演唱會，亦是首度跨入台中開唱新紀錄，動力火車提到：「連續兩年參與讚聲，就是為了支持流行音樂、支持好的音樂平台，讓更多人看見也聽見更多優質的好聲音、好音樂」。

動力火車。（寬宏藝術提供）

「偶像劇男神」張立昂日前甫推出新作品，首度參加讚聲演唱會的他開心表示「今年剛剛才推出新作品，馬上就要跟大家見面，希望可以跟歌迷一起合唱同樂」。去年剛辦完演唱會的許書豪也開心說：「目前發行三張專輯還有很多單曲，這次不鎖定以某張專輯為主，更全面的演唱會，希望讓歌迷及初次見面的朋友們更加熟識我的音樂及故事，一定用盡全力準備！」

許書豪。（寬宏藝術提供）

J.Sheon。（寬宏藝術提供）

J.Sheon興奮地說「第一次跟讚聲合作，也是兩年半來第一次的個人演唱會，將把視覺、音樂跟我所有的作品作結合，讓大家看到不一樣的J.Sheon」。許久不見的李玉璽開心說「距離上次的專場演出也有一段時間了，2020有很多要跟大家分享的，都會在演唱會呈現。」

於網路點擊量破千萬最強美聲蔡佩軒（Ariel）開心說「距離上次演唱會已經一年半了，我不斷地提升自己的音樂能力，期待這次帶給大家最好的演出，把心底最真實的感情全都唱出來」。新生代嘻哈團體草屯囝仔也說：「前年首度在台北Legacy舉辦我們個人演唱會，這次首度參加讚聲演唱會，希望加入一些新的內容，讓大家看到更進步、更不一樣的我們！」

蔡佩軒。（寬宏藝術提供）

草屯囝仔。（寬宏藝術提供）

蔡黃汝。（寬宏藝術提供）

睽違5年未發聲的蔡黃汝，日前也釋出翻唱單曲〈迷人的危險〉，開心說「2020年能有專場演唱會，格外珍惜看重，已在聽選歌了，已經在為迷人606包廂規劃訓練，很期望老粉新粉，歌迷、戲劇粉通通都來」。

(中時 )